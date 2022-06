Luciano Szafir tem obstrução intestinal e é internado novamente em hospital de São Paulo

O ator e apresentador Luciano Szafir, 53 anos, foi internado num hospital de Campinas, em São Paulo, na última sexta-feira (17). Ele foi diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal após sentir um mal estar. As informações são do G1.

Szafir realizou uma cirurgia para retirada de uma bolsa de colostomia, no dia 16 de maio, e passou 28 dias internado no Rio de Janeiro.

Como a cirurgia é complexa, ele ainda está se recuperando e apresentou um quadro de suboclusão intestinal, segundo o médico André Brandalise, que o acompanha.

Assim, o ator precisou ser internado para ficar em jejum e dar repouso ao intestino para que possa voltar a funcionar adequadamente.

Os médicos decidiram deixá-lo em observação. O quadro de Luciano é considerado estável, mas ainda não há previsão de alta.

Sequela da Covid-19

O ator passou a usar a bolsa de colostomia - que coleta evacuações - depois que uma alça do seu intestino foi perfurada, no tratamento de uma embolia pulmonar provocada por uma reinfecção de Covid-19.

Szafir teve um sangramento espontâneo no abdômen. A cirurgia pela qual passou em maio serviu teve como objetivo retirar a alça e limpar toda a cavidade abdominal.

Luciano teve Covid-19 três vezes, sendo a última em janeiro deste ano. Em junho de 2021, ele chegou a ficar um mês internado por causa da doença.