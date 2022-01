Ator Luciano Szafir testa positivo para Covid-19 pela terceira vez

O ator Luciano Szafir, 52, testou positivo para Covid-19 e está assintomático. A informação, da assessoria de imprensa de Szafir, foi confirmada ao Uol nesta segunda-feira (17).

O ator testou positivo durante exames de rotina.

No ano passado, Szafir teve Covid-19 pela primeira vez em fevereiro. Quatro meses depois, em junho, ficou mais de um mês internado por complicações após uma reinfecção da doença. Ele descobriu estar contaminado pela segunda vez no dia em que a vacinação para a sua faixa etária havia começado, no Rio de Janeiro.

Covid-19 em 2021

Segundo a assessoria de Szafir, ele estava bem, dentro do possível, permanecia isolado e sem problemas de saturação, com febre e sintomas leves. Porém, no dia 7 de julho o quadro se agravou.

O ator chegou a ser intubado durante a internação e precisou passar por cirurgia de emergência para tratar sangramento abdominal causado por complicações da Covid-19.

O artista sofreu uma embolia pulmonar e teve que ser submetido a uma cirurgia para reconstruir o intestino durante o tratamento.

Legenda: O ex-modelo atravessou a passarela com o objetivo de chamar atenção para a causa de quem tem a mesma condição que ele Foto: Cauê Moreno/Divulgação

Ele teve alta em julho e passou e usar uma bolsa de colostomia no dia a dia, que deixou à mostra durante desfile na São Paulo Fashion Week em novembro.