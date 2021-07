Luciano Szafir passa por cirurgia após complicações da Covid-19 e é levado a UTI após procedimento

O ator Luciano Szafir, de 52 anos, passou por uma cirurgia nesta quarta-feira (7) para retirada de hematoma e segmento do cólon após complicações da Covid-19. Após o procedimento, o ator foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O artista foi internado por causa da doença ainda no mês anterior, no Hospital Samaritano, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após o procedimento, o ator foi transferido para o Hospital Copa Star, na Zona Sul da cidade.

A assessoria de imprensa do artista comunicou, em boletim enviado na tarde desta quinta ao portal G1, que Szafir "segue estável" e monitorado em leito de UTI. Os motivos para transferência de unidade hospitalar não foram informados.

O procedimento cirúrgico teria sido conduzido para retirar um acúmulo de sangue na região e no segmento do cólon.

Enquanto isso, conforme informações do colunista Léo Dias, o estado do pai de Sasha Meneghel é delicado, e ele teria precisado receber suporte de oxigênio para continuar o tratamento.

Diagnóstico positivo

Internado desde o dia 22 de junho, Szafir contraiu Covid-19 pela segunda vez. Na primeira, em fevereiro deste ano, ele apresentou sintomas leves e não chegou a ser hospitalizado.

Recentemente, informações da equipe do ator apontaram que ele manteve quadro estável durante a recente internação. Exatamente por isso, a alta era aguardada nos próximos dias, já que o ciclo médio de 14 dias da doença havia passado.

Até o momento, nenhuma atualização médica foi divulgada sobre o estado de saúde do ator.