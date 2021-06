Internado com Covid-19, Luciano Szafir apresenta melhora

O ator e apresentador Luciano Szafir, 52, está melhorando e deve deixar o hospital em breve. A informação foi repassada ao jornal Folha de São Paulo pela mãe de Luciano, Beth Szafir.

"Graças a Deus, hoje está muito bem!!! Deve sair logo do hospital!", disse Beth. O ator está internado em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro após contrair Covid-19 pela segunda vez.

A primeira infecção aconteceu ainda em 2020. Porém, na ocasião, ele não precisou ser internado. No dia 24, a assessoria do artista disse que ele está bem, dentro do possível, e em um quarto isolado. Não há problemas de saturação, e o quadro é de melhora, embora ainda haja data para alta. Ele teve apenas febre e sintomas leves nessa reinfecção.

OS SZAFIRS

Desde 22 de junho, Luciano Szafir pode ser visto no reality Os Szafirs, do canal E!, que mostra o cotidiano de sua família. Reality era uma vertente que o ator ainda não experimentara em mais de 25 anos de carreira. Para ele, a participação nesse formato é uma desconstrução.

"Uma coisa é quando a sociedade cobra que você se posicione de uma certa maneira, mas em casa é outra história. A gente briga, ama, se perdoa, brinca. A vida passa muito rápido, a gente se leva a sério demais", diz.

As cenas mostram a vida também como empresário, a maratona de academia e as tentativas de voltar ao surfe e à dieta. Na avaliação de Szafir, o ponto alto da atração são as tiradas engraçadas de Beth Szafir. Na avaliação dele, trata-se de uma humorista que não percebe o talento que tem à frente das câmeras.

"Temos cartas na manga que são maravilhosas. Minha mãe é extremamente engraçada sem tentar ser. Ela não percebe que está fazendo graça, mas está. Isso explodirá no ibope. Além disso, tem a qualidade da minha mulher como mãe e cantora."