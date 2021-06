Luciano Szafir é internado com Covid-19 após reinfecção

Luciano Szafir foi internado com Covid-19 no Rio de Janeiro nesta terça-feira (22). O ator de 52 anos apresenta sintomas da doença desde a semana passada e ainda não se vacinou. Esta é a segunda vez que ele é infectado.

A colunista Fábia Oliveira, do 'O Dia', apurou que Szafir teria tido um diagnóstico falso negativo para a doença há cerca de duas semanas, quando viajou a trabalho à Bahia. Após o fato, os sintomas começaram e persistiram.

De acordo com a assessoria do ator, ele mesmo escolheu se internar por precaução. Luciano Szafir estaria no décimo dia da doença.

"Só internou porque achou melhor, para ser mais bem assistido e também porque tem crianças, esposa, funcionários. É mais por prevenção e cuidado. Ele está no quarto, sem máscara de suporte de oxigênio e a saturação [de oxigênio] está excelente", disse a assessoria de Luciano à revista Quem.

Primeiro diagnóstico

Luciano Szafir já havia testado positivo para a Covid-19 outra vez, em fevereiro deste ano. À época, ele não precisou de internação e disse somente ter sentido dores na cabeça e no corpo.

Segundo nota da assessoria do pai de Sasha Meneghel, ele ainda não se vacinou contra a doença porque, até o momento que os sintomas da reinfecção começaram, a vacinação não havia atingido a faixa etária dele no Rio de Janeiro.