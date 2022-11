Manifestante bolsonarista se agarra a caminhão em movimento e viraliza; veja vídeo

O vídeo de um manifestante vestido com roupas verde e amarelo agarrado ao capô de um caminhão repercutiu nas redes sociais na última quinta-feira (3) e virou meme sobre os bloqueios ilegais que tem ocorrido nas estradas brasileiras na última semana.

A cena mostra um homem agarrado na parte dianteira do veículo de grande porte, enquanto ele trafegava com alta velocidade em uma via.

Veja:

No vídeo, do qual a imagem foi retirada, o condutor do caminhão explica a situação. "O cara subiu aí e disse que não ia descer. Parei para ele descer e ele disse que não vai descer", diz o homem, que não foi identificado.

Após alguns minutos, as imagens mostram que o homem chegou a trafegar com o manifestante até oferecer uma parada em meio à rodovia.

"Vou parar ali para você descer, você desce, beleza? Não quero confusão, eu estou trabalhando. Saí da minha casa, tenho três filhos, não quero problema, certo?", diz, pouco antes de fazer a parada.

Memes nas redes

Em uma série de montagens, internautas brincaram que o homem estaria fazendo uma viagem pelo Brasil.

Em relatos divulgados nas redes, informações apontam que o caso teria ocorrido em Pernambuco. Entretanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse ao portal UOL que não registrou nenhuma ocorrência desse tipo nos últimos dias.