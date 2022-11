Tata Werneck brinca com a diferença de idade para Rafa Vitti em trend no Instagram

Usuários do Instagram estão participando de uma trend em que a ideia é mostrar as idades que você e o seu companheiro ou companheira já tiveram durante o relacionamento. Neste sábado (5), foi a vez de a apresentadora Tata Werneck entrar na onda.

Ela, que tem 39 anos, compartilhou vídeo em que mostra sua diferença de idade em relação ao marido, Rafael Vitti, de 27 anos, como sempre em tom bem-humorado.

O vídeo começa mostrando a idade atual do casal e vai voltando no tempo para mostrar as outras idades que eles já tiveram ao longo do período juntos.

A "cereja do bolo", porém, é o fim do vídeo: a comediante colocou uma foto dela com 12 anos e a imagem de um espermatozoide, representando Vitti, com o número zero.

Assista ao vídeo publicado por Tatá Werneck

"Love you Rafa Vitti (em português quer dizer te amo. Mas pus em inglês porque tem muito americano naturalizado brasileiro que me segue", disse a apresentadora no Instagram.

A postagem foi elogiada por fãs do casal e contou com comentários de famosos. Um deles foi o jornalista Cid Moreira, que tem 95 anos. Ele brincou com a idade da sua esposa, Fátima Sampaio, 59: "O que dizer de mim e da Fátima? Ela tem 95 e eu 59".

Tata e Rafa estão juntos há cinco anos e são pais de Clara Maria, de três anos.