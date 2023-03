Marcos Mezenga morre em O Rei do Gado? Veja o que acontece na novela

Marcos, personagem de Fabio Assunção na novela 'O Rei do Gado', terá um rumo positivo na vida no fim da novela. O mauricinho não vai morrer e ainda assumirá os negócios do pai nos episódios finais, exibidos agora no Vale a Pena Ver de Novo.

Logo após ser inocentado pelo homicídio de Ralf (Oscar Magrini), ele se tornará o novo rei do gado, já que o pai, Bruno Menzenga (Antonio Fagundes), vai querer mesmo curtir a vida com Luana (Patrícia Pillar). Além disso, se unirá com Liliana (Mariana Lima), mãe do filho dele.

Ele também perdoará Léia (Silvila Pfeifer) pela traição à família, mas não permanecerá tão próximo da mãe. Enquanto isso, ainda terá que cumprir os serviços comunitários determinados pela Justiça.

"Meu pai se cansou dos bois e foi embora. Mais de um mês que não vem para casa! Não são férias, não. Ele se aposentou dos bois, é isso. Está tudo nas minhas mãos. Você obedeça às minhas ordens, e estamos combinados", dirá Marcos após receber as propriedades do pai.

Trama principal

O Rei do Gado mostra o romance do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) com a boia-fria Luana (Patrícia Pillar).

Os personagens principais são descendentes de duas famílias de imigrantes italianos rivais, os Mezenga e os Berdinazi, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.