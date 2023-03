Viih Tube desabafa sobre dores na reta final da gravidez: 'quero que nasça logo'

A ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais, nesta quarta-feira (29), para desabafar sobre dores sentidas na reta final da gravidez. A influenciadora está esperando a pequena Lua, filha dela com o também ex-BBB Eliezer. "Estou naquela fase que já perdeu a graça, já foi aquela parte gostosa da gravidez. Agora é só aquele momento que você quer que nasça logo", disse.

A mãe de primeira viagem não conseguiu dormir bem de noite devido ao incômodo.

"Hoje é um dia que está difícil de me ver sem filtro. Estou me sentindo bem mal, meu cabelo, meu rosto, bem cansada. Estava almoçando com meu pai... Mas queria comentar com vocês que essa noite foi a mais difícil disparado", acrescentou.

Viih Tube Influenciadora "Estou com uma dor muito forte na púbis, em cima da vagina. Tem muita pressão naquela região. Porque dizem que quando vira e encaixa, dá muita dor, mas não. Estou morrendo de dor com ela sentada. Muita dor mesmo, acordando gemendo de dor. E meio que com tanto sono que eu não percebia o que era sono, o que era acordada".

Expectativa com o nascimento

Ao brincar com os seguidores, que comentam sobre "demora" no nascimento de Lua, afirmou: "Se vocês querem que nasçam, imagina eu que estou aqui na pele, gente. Respeitando também o tempo dela, o tempo da gravidez. Tomara que essa noite eu durma bem".

No entanto, apesar dos incômodos, explicou que já estava esperando as dores. "Eu já sabia que essa reta final era difícil, então está tudo bem. O importante é que ela está muito saudável e eu também e que a gravidez como um todo foi maravilhosa", concluiu.