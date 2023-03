Após eliminação do BBB 23, Gabriel Santana descobre cantada de cantor

No Bate-Papo BBB, após ser eliminado, na noite de terça-feira (28), do BBB 23, Gabriel Santana descobriu uma cantada que recebeu do cantor Thiago Pantaleão.

Enquanto estava no reality show, o ator comentou com Marvvila que gostaria de conhecer Thiago, e pediu para a sister apresentá-lo, já que os dois são amigos.

Vivian Amorim, uma das apresentadoras do Bate-Papo BBB, explicou a Gabriel que Thiago viu o vídeo e postou em suas redes sociais um pedido para Marvvila. “Marvvila, se você me ama você faz esse casal acontecer”.

“Rola um direct depois disso?”, questionou a apresentadora. “Espero abrir meu celular e já ter um direct dele”, respondeu Gabriel.

Relação com Bruna Griphao

Apesar de ter ficado animado com a cantada de Thiago, Gabriel chegou a confirmar no Bate-Papo que estava gostando de Bruna Griphao.

“Para ser sincero, estou gostando dela, mas ela nem faz o tipo de mulher que eu normalmente me relaciono”.