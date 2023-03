Participantes negros do BBB 23 se reúnem em fotos, e fãs vibram: 'representatividade'

Os participantes negros do BBB 23 decidiram tirar uma foto juntos exibindo os diferentes tons de pele entre eles, na tarde desta terça-feira (28). O médico Fred Nicácio teve a ideia, e foi chamar Domitila, Aline e Cezar para se juntar a ele, Sarah, Marvvila, Ricardo e Gabriel Santana na imagem.

No Twitter, os fãs do BBB 23 vibraram com a foto, e destacaram a importância da representatividade no reality show.

“Big Wakanda Brasil. Uma foto vale mais que mil palavras”, escreveu a bailarina Ingrid Silva.

“Uma foto que exala representatividade negra. Que linda essa edição do BBB 23”, publicou outro usuário da rede social.

“É inspirador e emocionante ver pessoas pretas juntas e em maioria no BBB 23, porque isso representa um grande passo para a representatividade e inclusão na mídia brasileira. Ver essa diversidade refletida no programa é sinal de progresso e esperança para um futuro mais inclusivo e igualitário”, escreveu outra.