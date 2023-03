Milton Nascimento canta com Coldplay em último show no Brasil; veja vídeo

A banda Coldplay convidou o músico Milton Nascimento para tocar em último show deles no Brasil. Na noite desta terça-feira (28), os artistas cantaram a música "Maria, Maria" durante apresentação no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro.

Além de Milton, foram chamados ao palco Seu Jorge e os filhos do Caetano Veloso — Tom, Zeca e Moreno.

O grupo britânico realizou 11 apresentações em solo brasileiro, divididos nas cidades de São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Ao longo da estadia, chegou a convidar Seu Jorge e Sandy para cantar.

No último domingo (26), Milton também fez uma participação especial em último show da carreira de Skank.

MILTON NO MINEIRÃO

Após 60 anos de carreira, o cantor Milton Nascimento, 80 anos, encerrou a turnê de despedida, chamada "A Última Sessão de Música", em novembro de 2022, também no Mineirão, em Belo Horizonte. O show contou com um público de 55 mil pessoas e teve transmissão ao vivo por meio da Globoplay.

Ícone da Música Popular Brasileira (MPB), ele reúne sucessos como 'Maria, Maria', 'Travessia', 'Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor', 'Coração de Estudante', dentre outros.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1942, e crescido em Minas Gerais, o artista possui uma história sólida de mais de 400 obras musicais registradas.