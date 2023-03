Skank conta com participação de Milton Nascimento em último show da carreira, em Belo Horizonte

O último show do Skank acontece neste domingo (26) no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Com mais de 3 décadas de carreira, a banda que vai deixar os palcos. O show contará com a presença de Milton Nascimento no palco.

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, Milton comentou sobre a possibilidade de voltar a cantar diante do público depois que fez sua própria despedida dos palcos no mesmo estádio. Juntos, eles cantaram a música "Distante".

"Eles me convidaram para cantar aqui. Aí eu falei: outra vez no Mineirão? É muito lindo aquilo lá! Cantar com eles é uma felicidade", disse.

MILTON NO MINEIRÃO

O último show do Skank teve início por volta das 19 horas deste domingo.

Após 60 anos de carreira, o cantor Milton Nascimento, 80 anos, encerrou sua turnê de despedida, chamada "A Última Sessão de Música", novembro de 2022, também no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O show contou com um público de 55 mil pessoas e teve transmissão ao vivo por meio da Globoplay.

Ícone da Música Popular Brasileira (MPB), ele reúne sucessos como 'Maria, Maria', 'Travessia', 'Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor', 'Coração de Estudante', dentre outros.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1942, e crescido em Minas Gerais, o artista possui uma história sólida de mais de 400 obras musicais registradas.