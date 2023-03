Coldplay toca 'Amiga da minha mulher' ao lado de Seu Jorge no Brasil; veja vídeo

A banda Coldplay convidou o cantor Seu Jorge e tocou, junto com o brasileiro, a música "Amiga da milha mulher" nesta sexta-feira (10), no estádio do Morumbi, em São Paulo, no primeiro de uma série de 11 shows dos ingleses em passagem da turnê pelo Brasil

Seu Jorge chegou como surpresa no fim do show e foi bem recebido pelos fãs. Durante o momento, o vocalista Chris Martin arriscou cantar uma parte do refrão em português, pouco antes do solo de flauta de Seu Jorge.

Veja:

Se os fãs achavam que os shows do Coldplay seriam simples, estavam enganados. Em outra surpresa na noite, eles chamaram uma fã brasileira, Anália, para cantar junto com Chris Martin ao piano. Os dois entoaram a canção "Let somebody go", de 2021, dueto da banda com Selena Gomez.

A turnê do álbum ‘Music of the Spheres’, inclusive, chegou estrondosa em solo brasileiro. Nesta sexta-feira, 72,5 mil pulseiras coloridas foram entregues a cada fã presente e, em um momento em que piscam em sincronia, fãs se assustaram positivamente com a estrutura montada pela banda. Além disso, outros momentos tecnológicos e pirotécnicos concederam grandiosidade à apresentação.

Palavras em português

Sorridente, Chris Martin subiu ao palco como quem estava grato pela presença dos fãs no estádio. Como forma de conexão com os presentes, ainda começou o show em português.

“Obrigado pelo esforço de estar aqui hoje mesmo com a chuva o trânsito e todos os outros problemas. Gratidão”, disse, feliz. Na setlist, hits obrigatórios como "Paradise", "Viva la vida" e "Yellow", além de pelo menos uma música dos nove álbuns já lançados pelos britânicos.

Confira a lista dos próximos shows no Brasil:

São Paulo, Estádio do Morumbi

11 de março de 2023 (sábado)

13 de março de 2023 (segunda-feira)

14 de março de 2023 (terça-feira)

17 de março de 2023 (sexta-feira)

18 de março de 2023 (sábado)

Curitiba, Estádio Couto Pereira

21 de março de 2023

22 de março de 2023

Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos Engenhão

25 de março de 2023 (sábado)

26 de março de 2023 (domingo)

28 de março de 2023 (terça)