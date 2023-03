Projota e Tamy Contro anunciam separação; influenciadora está grávida do segundo filho do cantor

A influenciadora Tâmara Contro, de 30 anos, anunciou a separação do rapper e ex-BBB Projota, 36, nesta quarta-feira (29). Em publicação no Instagram, declarou a um seguidor que o casamento chegou ao fim, mas que não deseja falar mais detalhes sobre o assunto.

Os dois são pais da pequena Marieva, de três anos, e esperam o segundo filho, Otto, que já tem oito meses na barriga de Tamy.

Tamy Contro Influenciadora "Como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, não quero falar mais detalhes desse assunto. Minha prioridade está sendo tentar ficar forte por conta das crianças".

"Espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações. Sei que Deus tem um plano maior para mim. Seguimos...", acrescentou, em uma publicação no Instagram.

Legenda: Tamy Contro falou sobre separação em stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Tamy deixou de seguir Projota no Instagram, mas continua sendo seguida por ele. Os dois estavam juntos há aproximadamente sete anos e, em 2019, se casaram em uma cerimônia para 300 convidados.

Anúncio da gravidez

Em novembro de 2022, anunciaram a gravidez do segundo filho. "Com muita alegria a gente vem compartilhar com vocês que Marieva foi promovida a irmã mais velha e nosso Otto já está a caminho", publicou no Instagram.

A dupla detalhou que teve a certeza da gravidez mesmo 5 dias antes do atraso menstrual. Após postagem, diversos famosos comemoraram a notícia. "Que lindos", disse a ex-BBB Ana Clarice, enquanto o amigo do rapper Arthur Picoli declarou: "amo vocês. Parabéns e que venha com saúde".