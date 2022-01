Projota diz que BBB21 o fez perder muitas conquistas e pessoas

O rapper Projota revelou, ao jornal O Globo, em entrevista publicada nesta quinta-feira (13), que a participação no BBB21 o fez perder muitas conquistas e até mesmo pessoas. Ele foi eliminado do reality show com 91,89% dos votos. A nova edição do programa estreia na próxima segunda-feira (17).

Projota rapper "Já perdi muito jogo na vida, mas ali veio tudo de uma vez. Perdi a avó por quem fui criado [ela morreu em junho], um cachorro e um gato. Perdi amizades, fãs, contratos e prestígio, perdi boa parte do alicerce que levei 20 anos para construir. Você se sente injustiçado, é como se tivesse passado um furacão."

Durante a passagem pela atração global, o paladar do artista, que não comia estrogonofe e nem lasanha, além da indisposição com o cantor Fiuk — responsável por indicá-lo ao paredão em que saiu — e as estratégias de jogo marcaram a participação do músico.

Apesar de ter recebido um dos maiores índices de rejeição já registrados na história do programa, os recordes negativos de Viih Tube, Nego Di e Karol Conká foram mais expressivos.

"Sabia que o 'Big Brother' era assim, e não culpo ninguém além de mim. Não consegui entender que o tempo ali não seria suficiente para as pessoas verem que não existem anjos e demônios lá dentro, mas seres humanos. E sou impulsivo demais", admitiu em entrevista ao jornal O Globo.

Pior fase

Segundo ele, 2021 foi a pior fase da existência dele. "Quando saí da casa, estava ainda com uma energia muito negativa. Escrevia e ficava uma coisa meio raivosa, ou muito de coitadinho. Tive que esperar o tempo passar. Estava me sentindo totalmente derrotado", disse.

"Já tive depressão e posso falar: se não fosse pela minha esposa e pela minha filha, talvez eu não estivesse aqui agora. Mas, depois de tudo, ganhei seguidores, contratos, publicidade, coisas que não aconteciam para mim no rap", revelou.

Mas, apesar dos muitos pontos negativos listados pelo cantor à publicação, Projota conta que o reality show também rendeu bons frutos.

"Consegui humanizar minha imagem. Dancei axé, me maquiei, brinquei, fiz de tudo e muita gente viu isso. Hoje consigo valorizar o 'BBB'. Quando saí da casa, eu só pensava: 'Mano, o que é que eu fui fazer lá?'"

Juliette Freire foi a grande vencedora do BBB21, e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Projota foi o 6º eliminado da edição.

