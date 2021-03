Projota fica indignado com voto de Fiuk no BBB 21 e desabafa: 'punhalada na cara dura'

O participante Projota ficou indignado por ser indicado ao paredão no voto do líder Fiuk no BBB 21. O rapper, a funkeira Pocah e a Cirurgiã-dentista Thaís formam o sétimo paredão do reality.

Após formação do paredão, na noite de domingo (14), ao ver Fiuk na cozinha, Projota falou: "foi uma punhalada na cara dura (...) Não tem como aceitar isso, tudo faz parte do jogo óbvio, mas que parte você chegou em mudança? Como você vem falar de mudança? (...) Fiuk, não sei como você pode apontar como um defeito de alguém a mudança. Até porque, você foi pro paredão e voltou outra pessoa".

Fiuk ouviu o desabafo de Projota e disse que deveria ter conversado antes com ele. O rapper respondeu: "Já foi, aqui a gente está acostumado a apanhar desde a primeira semana".

Durante a madrugada, ainda inconformado, Projota voltou a criticar Fiuk para Arthur. "Meu primeiro compromisso é tirar esse moleque".

Para tirar Arthur como alvo do paredão, Projota, que ganhou a Prova do Anjo, imunizou Arthur. Fiuk, vencedor da Prova do Líder, indicou Projota. Rodolffo estava imune porque fez dupla com Fiuk na Prova do Líder. Logo após, a casa votou.

Quem votou em quem?

Rodolffo - Thaís

Gilberto - Pocah

João Luiz - Pocah

Sarah - Pocah

Camilla de Lucas - Caio

Caio - Thaís

Thaís - Gilberto

Viih Tube - Gilberto

Projota - Thaís

Pocah - Gilberto

Carla Diaz - Gilberto

Juliette - Pocah

Arthur (voto peso dois, porque participou do Paredã Falso) - Thaís

Prova Bate e Volta

Pocah, Projota e Gilberto, os mais votados pela casa, foram jogar a Prova Bate e Volta, que exigia sorte e pontaria. Quem acertasse o balão com confetes dourados - que estava no número 12 - se livrava da noite de eliminação. Gilberto foi o sortudo da vez.

