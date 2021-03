Projota entra para o ranking de maiores rejeições em Paredões Triplos da história do BBB

Projota foi o sexto eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 21, com 91,89% dos votos, o que o fez entrar para o ranking de maiores rejeições em Paredões Triplos da história do BBB.

Assim, o Top 5 dos recordistas que tiveram números mais expressivos para sair do programa foi atualizado, e o rapper desbancou Ana Paula, a "bruxinha" do BBB 18, que, à época, enfrentou a família Lima (Ana Clara e Ayrton) e Paula.

Confira o Top 5 de Paredões Triplos: