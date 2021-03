Projota é eliminado com 91,89% dos votos e se torna o 6º eliminado do BBB 21

O rapper Projota foi o 6º eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 21 com 91,89% dos votos nesta terça-feira (16). O brother sai com alto índice de rejeição, assim como aconteceu com seus aliados já eliminados do reality. Enquete realizada pelo Diário do Nordeste apontou a eliminação do paulista.

Projota disputou o paredão com Pocah e Thaís que tiveram 1,39% e 6,72% dos votos, respectivamente. O agora ex-brother deixa seu maior aliado, Arthur, no jogo e se junta aos ex-aliados, já eliminados, Nego Di, Karol Conká e Lumena.

Na saída, Tiago Leifert perguntou ao rapper se ele fazia ideia do motivo da sua eliminação. "Não tenho nada para dizer, na real, porque, se em 51 dias eu não tiver dito ou vivido algo que tenha marcado algo de bom em vocês, nada que eu diga agora é capaz de fazer isso", disse Projota.