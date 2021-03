Lumena é a 5ª eliminada do BBB 21 com 61,31% dos votos

Lumena Aleluia foi a 5ª eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 21 na noite desta terça-feira (2). A psicóloga foi eliminada com 61,31% dos votos, em disputa com o instrutor de Crossfit Arthur Picoli e o rapper Projota.

O resultado da berlinda havia sido antecipado por enquete do Diário do Nordeste. Projota teve 37,07% dos votos e Arthur, 1,62%. Resultado foi anunciado por Tiago Leifert em programa ao vivo.

A baiana fez parte, na primeira metade do jogo, do núcleo chamado de "vilões", formado por Karol Conká, eliminada com recorde de 99% de rejeição, Nego Di, eliminado com segundo maior recorde de rejeição e Projota, que sobreviveu ao paredão nesta noite. Lumena protagonizou tretas nessa segunda-feira (1º) e chegou a chorar durante o Jogo da Discórdia.

Como se formou o paredão?

Projota, Lumena e Arthur foram indicados ao quinto paredão da 21ª edição do programa em uma dinâmica diferente. A berlinda começou no sábado (27), quando o Big Fone tocou e Carla Diaz mandou Lumena, Rodolffo e Fiuk para a possível eliminação.

No domingo (28), durante a exibição ao vivo da votação na casa, o líder João Luiz indicou Projota, enquanto Arthur foi enviado pelos demais participantes, com o total de seis votos.

Projota, inclusive, foi o responsável por tirar Fiuk do paredão, em uma reviravolta anunciada anteriormente pela produção da atração televisiva.

Com o alívio de Rodolffo após a Prova Bate e Volta, Lumena, Arthur e Projota se uniram na berlinda da semana.