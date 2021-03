BBB 21: Jogo da Discórdia é marcado por clima tenso, acusações e choro

Nesta segunda-feira (1º), o programa ao vivo do Big Brother Brasil (BBB) 21 foi marcado por choro, acusações e clima tenso. No Jogo da Discórdia, os brothers tiveram de atribuir adjetivos como "inútil" "oportunista" e "duas caras" no "Jogo das Qualidades".

O primeiro embate da noite foi entre Caio e Carla Diaz. O fazendeiro deu as plaquinhas "duas caras" e "hipócrita" para a atriz devido a ela ter reclamado que seu namorado na casa, Arthur, não foi protegido por ela.

Carla Diaz e Lumena, que sempre tiveram "tretas", também trocaram farpas. Lumena foi taxada de "hipócrita" e "fraca" por Carla, por não dar oportunidade para a sister se aproximar dela e também por falar mal da atriz em diversas oportunidades. Carla também se desentendeu com Rodolffo e Fiuk.

Lumena se defendeu afirmando que não a interessa dar acolhimento e oportunidade a uma pessoa cuja jornada e personalidade não "a interessam". A baiana ainda participou de outro "climão", mas dessa vez com Juliette.

Choro

Legenda: Lumena foi alvo de alguns brothers na edição Foto: Reprodução

Juliette deu as plaquinhas "oportunista" e "duas caras" para Lumena. As duas também já tem uma treta de longas semanas. Juliette acusou a sister de mudar sua postura diante do movimento da casa.

Lumena se defendeu e começou a chorar. "Eu não vim aqui pra falar sobre racismo somente, sobre candomblé. Eu vim aqui para ser eu. Eu sou mulher alegre, eu sou verdadeira. Eu estudo isso, mas eu não sou só isso!".

Veja o que cada brother escolheu

Arthur:

Turista: Thaís

Pipoqueiro: Caio

Lumena:

Turista: Rodolffo

Oportunista: Juliette

Projota:

Pipoqueiro: Caio

Duas Caras: João Luiz

Caio:

Hipócrita: Carla Diaz

Duas Caras: Carla Diaz

Carla Diaz

Hipócrita: Lumena

Fraco (a): Lumena

Juliette

Oportunista: Lumena

Duas Caras: Lumena

Sarah

Hora Extra: Projota

Turista: Thaís

Viih Tube

Oportunista: Projota

Turista: Pocah

Camilla de Lucas

Hora Extra: Projota

Turista: Rodolffo

Rodolffo

Duas Caras: Carla Diaz

Turista: Thaís

Fiuk

Hipócrita: Carla Diaz

Duas Caras: Arthur

Thaís

Fraco (a): Arthur

Turista: Rodolffo

Pocah:

Tóxico: Arthur

Turista: Rodolffo

João Luiz

Hipócrita: Projota

Duas Caras: Projota

Gilberto

Turista: Carla

Duas caras: Pocah