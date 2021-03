Enquete do Diário do Nordeste aponta Lumena como a 5º eliminada do BBB 21

A psicóloga Lumena Aleluia deve ser a 5ª eliminada do BBB 21, segundo aponta a enquete oficial do Diário do Nordeste. Ela, o crossfiteiro Arthur e o rapper Projota são os três que disputam a preferência do público no paredão que será resolvido na noite desta terça-feira (2).

De acordo com os números, a baiana deve deixar o confinamento do Big Brother Brasil com cerca de 56,8% dos votos totais. Enquanto isso, Projota pode levar 39,4%, e Arthur deve chegar aos 3,8% de rejeição dos espectadores do programa.

Legenda: Segundo espectadores nas redes sociais, Lumena e Projota estavam em disputa acirrada para rejeição do público

Rejeitados na casa

Projota, Lumena e Arthur foram indicados ao quinto paredão da 21ª edição do programa em uma dinâmica diferente. A berlinda começou no sábado (27), quando o Big Fone tocou e Carla Diaz mandou Lumena, Rodolffo e Fiuk para a possível eliminação.

No domingo (28), durante a exibição ao vivo da votação na casa, o líder João Luiz indicou Projota, enquanto Arthur foi enviado pelos demais participantes, com o total de seis votos.

Projota, inclusive, foi o responsável por tirar Fiuk do paredão, em uma reviravolta anunciada anteriormente pela produção da atração televisiva.

Com o alívio de Rodolffo após a Prova Bate e Volta, Lumena, Arthur e Projota se uniram na berlinda da semana.