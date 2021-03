Internautas criticam Sarah e Gil após dupla falar de Juliette para Lumena no BBB 21

Os participantes Gil e Sarah, citados como uns dos favoritos ao prêmio do BBB 21, entraram para os assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta terça-feira (2), mas não por um bom motivo. Em conversa com Lumena, uma entre os três emparedados do reality show, os dois concordaram com críticas a Carla Diaz e Juliette, e viraram alvo dos espectadores do programa.

Em momento na academia, a psicóloga se uniu a Sarah e Gil para debater os direcionamentos do jogo. Não demorou muito para que o assunto se tornasse Carla Diaz, desafeto da baiana no confinamento e principal assunto da "casa mais vigiada do Brasil" desde a chamada do Big Fone no último sábado (27).

"Ela colocou Lumena contra mim, dizendo que no dia da briga com o Arthur ela tava cantando e cozinhando. Ela já tinha falado para mim que já tinha se metido em coisa demais e entendo ela se isentar", citou Gilberto sobre o desentendimento com o crossfiteiro, que faz par romântico com Carla Diaz.

Legenda: Mesmo com as críticas, fãs de Sarah e Gil afirmaram que os dois estariam sendo influenciados por Lumena Foto: reprodução/Globoplay

Logo após isso, tanto Gil como Sarah questionaram a imagem da atriz no jogo. "Que mulher santificada!", brincou Gil, que foi complementado por Sarah: "Madre Teresa de Calcutá". Lumena também resolveu mostrar o posicionamento sobre a questão. "Gil, eu estou te cantando essa pedra faz tempo. Ela quer mostrar essa imagem lá para fora", disse.

Briga por cuscuz

O nome de Juliette, aliada de Sarah e Gilberto, entrou na conversa durante a explicação de uma das brigas mais recentes no jogo. Na ocasião, a paraibana se desentendeu com o cantor Fiuk após ensiná-lo como fazer a receita de acordo com os ensinamentos nordestinos.

"Ela brigou por causa de um cuscuz!", começou Gil, que despertou a risada de Lumena sobre o episódio. "Eu sei que é a história dela também, que tem muita gente que passa fome por causa disso, mas assim...", começou Sarah.

No Twitter, admiradores do 'G3', como é denominado o grupo formado por Sarah, Gil e Juliette, apontaram a figura de Lumena como a causadora dos posicionamentos.

"Menina, que coisa não. Nunca pensei que Sarah e Gil fossem comprar Caio e Lumena contra a Carla, enquanto a Juliette "compra" as "dores" da Carla contra Caio e Lumena. Que virada meu Deus", escreveu um dos perfis na rede social.