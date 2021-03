Neymar critica Lumena e cita Jogo da Discórdia do BBB 21: 'todas as plaquinhas na cabeça dela'

Neymar Jr. se tornou um dos "comentaristas oficiais" do BBB 21 nas redes sociais e, nesta terça-feira (2), resolveu criticar novamente a participante Lumena, uma das que disputam a preferência do público no paredão do reality esta semana.

Em publicação no Twitter, o jogador fez referência à edição do programa na segunda (1º), que fez os brothers distribuírem adesivos com características negativas aos colegas de confinamento.

Foto: reprodução/Twitter

"Se eu tivesse participado do jogo da discórdia de ontem, eu iria burlar a regra e por todas as plaquinhas na cabeça da Lumena!", escreveu sobre a brincadeira comandada por Tiago Leifert.

Ainda mais cedo, Neymar também referiu-se a Thaís, outra participante da 21ª edição do Big Brother Brasil e definida pelos demais jogadores como "turista da casa". "Thaís no BBB seria um rolê aleatório?", questionou Neymar em tom divertido.

Ligado no BBB 21

Essa, inclusive, não é a primeira referência de Neymar ao reality show. Em 2020 e 2021, o brasileiro parece ter acompanhado com maior frequência o desenrolar da atração televisiva.

Foto: reprodução/Twitter

Em outra crítica relacionada a Lumena, por exemplo, ele chegou a citar a declaração da psicóloga sobre os jogadores de futebol ao publicar vídeo da declaração da baiana.

"Ele foi jogador de futebol, esses caras, escrotos. Mas vejo nele um esforço para se tornar um profissional que acolhe todo público, todos os corpos", disse Lumena em um dos momentos de conversa dentro da casa ao falar sobre o crossfiteiro Arthur.

"Vai militar na casa do chapéu...", respondeu Neymar. O tweet alcançou mais de 95 mil curtidas na rede.