O rapper Projota deve ser eliminado com 85% dos votos do público no BBB 21, segundo mostra o resultado final da enquete organizada pelo Diário do Nordeste. O paredão envolvendo o cantor, Pocah e Thaís será exibido nesta terça-feira (16), com a eliminação apresentada ao vivo para os brothers.

Enquete BBB 21

De acordo com os números, as outras duas integrantes da berlinda não devem ter votação expressiva. Segunda mais votada na enquete do Diário do Nordeste, Thaís apresentou apenas 8,6% dos votos, enquanto Pocah teve apenas 6,3%.

Ao todo, a pesquisa da semana recebeu mais de 60 mil votos dos leitores do site. No entanto, vale lembrar, o resultado apresentado não influencia na eliminação comandada por Tiago Leifert no programa.

O resultado, inclusive, deve ser surpresa para Projota. Na madrugada de segunda (15), ele afirmou que acredita na saída de Thaís do reality. Segundo ele, o motivo principal seria a movimentação de jogo na "casa mais vigiada do Brasil".

Formação de Paredão

A formação do sétimo paredão do Big Brother Brasil 21 aconteceu no último domingo (14). Na ocasião, formaram a berlinda Pocah, Projota e Thaís, logo após a realização da 'Prova Bate e Volta'.

Projota, que ganhou a Prova do Anjo, imunizou Arthur. Fiuk, vencedor da Prova do Líder, indicou Projota. Rodolffo estava imune porque fez dupla com Fiuk na Prova do Líder. Logo após, a casa votou e os três mais votados foram ao paredão.