Brothers escolhem protagonistas, coadjuvantes e figurantes do BBB 21 em Jogo da Discórdia

O Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil (BBB) 21 desta segunda-feira (15) consiste na escolha dos protagonistas, coadjuvantes e figurantes do reality show. Tiago Leifert apresentou a dinâmica aos brothers e sisters e pediu para que eles jogassem com sinceridade e escolhessem quem eles acham que "está carregando o BBB nas costas".

O game é tradição das segundas-feiras no programa e é uma oportunidade para os participantes falarem suas visões sobre o comportamento dos colegas de confinamento na jornada pela disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão.

"Protagonista é quem manda na história, que faz o jogo acontecer. Que erra e que acerta, mas que está em destaque. Coadjuvantes: eles orbitam em volta dos protagonistas, estão ali, servem de escada, mas são coadjuvantes. Figurantes: não têm nem fala coitadinhos, está só ali assistindo. Então, pensem que vocês vão contar essa historinha com toda a honestidade para nós hoje. Quem vocês acham que são os protagonistas desta edição, quem está carregando o BBB21 nas costas?", explicou Leifert.

Veja como os brothers escolheram no Jogo da Discórdia

Pocah

Protagonista: Pocah, Carla e Arthur.

Coadjuvante: Gilberto, Projota, João, Camilla, Juliette, Thaís, Viih Tube, Fiuk, Rodolffo e Caio.

Figurante: Sarah.

Projota

Protagonista: Projota, Arthur e Gilberto.

Coadjuvante: Camilla, Caio, Fiuk, Carla, Sarah, Juliette, Viih Tube, João, Rodolffo e Pocah.

Figurante: Thaís

Thaís

Protagonistas: Camilla de Lucas, Carla Diaz e Gilberto.

Coadjuvantes: Thaís, João Luiz, Viih Tube, Fiuk, Arthur, Pocah, Sarah, Juliette, Projota

Figurantes: Caio e Rodolffo.

Camilla de Lucas

Protagonistas: Camilla de Lucas, Carla Diaz e Gilberto.

Coadjuvantes: Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Thaís e Projota.

Figurantes: Caio e Rodolffo.

Rodolffo

Protagonistas: Projota, Carla Diaz e Gilberto

Coadjuvantes: Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Projota, Rodolffo e Caio

Figurante: Thaís.

Caio

Protagonistas: Caio, Projota e Gilberto.

Coadjuvantes: Carla Diaz, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Rodolffo e Camilla de Lucas

Figurante: Thaís.

Viih Tube

Protagonistas: Camilla de Lucas, Juliette e Carla Diaz.

Coadjuvantes: Viih Tube, Projota, Sarah, Pocah, João Luiz, Gilberto, Fiuk, Thaís e Arthur.

Figurantes: Caio e Rodolffo.

Fiuk

Protagonistas: Fiuk, Sarah e Gilberto.

Coadjuvantes: Caio, Projota, Carla Diaz, João Luiz, Arthur, Juliette, Pocah, Rodolffo, Camilla de Lucas e Thaís

Figurante: Viih Tube

Carla Diaz

Protagonistas: Carla Diaz, Arthur e Gilberto.

Coadjuvantes: Camilla de Lucas, Viih Tube, Pocah, Thaís, Juliette, Fiuk, Caio, Projota, Rodolffo e Sarah.

Figurantes: Camilla de Lucas, Viih Tube, Pocah, Thaís, Juliette, Fiuk, Caio, Projota, Rodolffo e Sarah, Carla Diaz, Arthur e Gilberto.

João Luiz

Protagonistas: Projota, Gilberto e Carla Diaz.

Coadjuvantes: Juliette, Caio, Camilla de Lucas, Arthur, Viih Tube, Thaís.

Figurantes: Rodolffo e Pocah.

Sarah

Protagonistas: Projota, Gilberto e Sarah

Coadjuvantes:

Figurantes: Thaís e Pocah