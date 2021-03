Enquete BBB 21: Pocah, Projota ou Thaís? Vote em quem você quer fora da casa

A formação do sétimo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 21 aconteceu neste domingo (14). Enfrentam a berlinda Pocah, Projota e Thaís. A eliminação será na terça-feira (16).

Projota, que ganhou a Prova do Anjo, imunizou Arthur. Fiuk, vencedor da Prova do Líder, indicou Projota. Rodolffo estava imune porque fez dupla com Fiuk na Prova do Líder. Logo após, a casa votou.

Quem votou em quem?

Rodolffo - Thaís

Gilberto - Pocah

João Luiz - Pocah

Sarah - Pocah

Camilla de Lucas - Caio

Caio - Thaís

Thaís - Gilberto

Viih Tube - Gilberto

Projota - Thaís

Pocah - Gilberto

Carla Diaz - Gilberto

Juliette - Pocah

Arthur (voto peso dois, porque participou do Paredã Falso) - Thaís

Prova Bate e Volta

Pocah, Projota e Gilberto, os mais votados pela casa, foram jogar a Prova Bate e Volta, que exigia sorte e pontaria. Quem acertasse o balão com confetes dourados - que estava no número 12 - se livrava da noite de eliminação. Gilberto foi o sortudo da vez.

Dedo-duro