Juliette resolve cortar alianças com Gilberto no BBB 21 e dispara: 'você foi desleal'

Juliette e Gilberto tiveram as alianças fragilizadas e não devem manter relação próxima no BBB 21. Pelo menos essa é a intenção da sister, que convocou o economista para conversa ainda na noite de domingo (14), logo após a formação de paredão ao vivo no programa. "Você foi desleal, eu acho. Comigo foi", disse a paraibana ao colega de confinamento durante um trecho do diálogo.

De início, Juliette explicou a Gil o porquê da conversa e como os julgamentos do brother afetaram nas estratégias de jogo. Além disso, contou sobre o voto em Pocah, que é uma das emparedadas da semana, e justificou que essa não era a intenção até o momento.

"Se ela não tivesse o seu, ela teria ido do mesmo jeito. Você não a colocou no Paredão", disse Gilberto ao ouvir os primeiros comentários da amiga. No entanto, a advogada usou a questão para fazer referência ao abalo sofrido na relação dos dois. Vale lembrar que, recentemente, Sarah e Gil pediram desculpas à Juliette por atitudes no jogo.

"Mas eu contribuí. Eu fiz o que meu coração pediu. Eu precisei votar em uma pessoa que eu estou tendo uma relação maravilhosa, porque eu me comprometi com você. Não por você, por mim, a ação foi minha", afirmou a sister.

Segundo Juliette, a descoberta sobre os comentários de Gilberto causaram decepção. "Eu nunca esperava que ia acontecer isso. Não esperava que você ia falar mal de mim. Não esperava que você ia me tirar de um pódio por uma atitude que você interpretou do jeito que você achou que devia", completou.

Em resposta, Gilberto disse que não ficaria triste caso tivesse recebido o voto da paraibana esta semana. "Se você tivesse me chamado para conversar antes, e tivesse votado em mim, eu não teria ficado chateado", argumentou. No entanto, ela não acreditou. "Eu queria ver se você fosse para o Paredão, se você não ia dizer que a culpa era minha... conheço", rebateu.

Legenda: Em ocasiões anteriores, Gilberto chegou a duvidar dos posicionamentos de Juliette e a retirou de um possível pódio na final do programa Foto: reprodução/Gshow

Lealdade no reality

Ainda em relação ao enfraquecimento do G3, grupo antes composto por Sarah, Gilberto e Juliette, ela pontuou que acredita em uma possível eliminação de Gilberto diante dos acontecimentos. "Se você fosse para o Paredão essa semana, você sairia, eu acho. Eu não sei como o público está vendo, mas eu, público, tiraria você, sem pestanejar", opinou.

Na ocasião, a sister também comentou ainda guardar apreço pela proximidade com o brother, abrindo possibilidade para uma relação fora da "casa mais vigiada do Brasil".

"Você foi desleal, eu acho. Comigo foi. A minha visão era essa, por isso que eu não queria que você fosse. Essa é a última coisa que eu vou fazer pensando assim. Vamos ser amigos lá fora, vamos ser amigos aqui dentro? Estou aberta. Eu só não quero ter esse vínculo afetivo maior do que eu por algo que não foi recíproco", finalizou.

Conversa com Carla

Após o ocorrido, ainda na madrugada de domingo (14), Gilberto comentou com Fiuk sobre a conversa. De acordo com ele, a motivação para o novo passo pode ter sido a conversa entre Juliette e Carla Diaz, que retornou do paredão falso na última quinta (11). Porém, a atriz não chegou a dar detalhes sobre as atitudes do brother.

Questionado por Fiuk, Gilberto confabulou. "Foi por causa daquela conversa que a gente teve que provavelmente a Carla falou para ela, mas eu já tinha falado também. Ela disse que hoje não votou em mim porque ia se trair, mas que a partir de agora estava se descomprometendo de qualquer obrigação comigo".