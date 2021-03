Volta de Carla Diaz ao BBB 21 apontará pelo menos 3 caminhos no jogo; veja quais

A volta de Carla Diaz ao BBB 21 foi triunfal: batidas exasperadas nas portas dos quartos da casa, cara assustada dos brothers e Globoplay fora do ar. Tudo a que um reality show deveria ter direito. Ainda assim, as críticas à atriz, que foi a escolhida do público para o quarto secreto, não cessaram nem mesmo após os conflitos diretos com os desafetos dela - e com razão.

De paraquedas em uma das cartas mais importantes do jogo, para a qual não tinha sido sequer cogitada, ela conseguiu movimentar a quinta (11) de uma forma diferente. Enquanto se aguardava uma confusão generalizada na casa do Big Brother Brasil, ela seguiu por caminho oposto. Tanto para o bem como para o mal.

Namoro com Arthur

Legenda: O movimento de Carla para celebrar namoro com Arthur pode afetar estratégias por alianças Foto: reprodução/Gshow

Se os clamores na Internet urgiam por uma separação imediata de Arthur, Carla foi, mais uma vez, no caminho inverso. Não só retornou ao jogo extremamente apaixonada, como fez questão de ajoelhar-se diante dos brothers para selar o relacionamento com o amado.

Enquanto de lá pedia um "parceiro no amor e no jogo", aqui fora era citada como iludida pelos espectadores do programa. Uma discussão sem sentido, diga-se de passagem, já que Carla não entra na lista dos protagonistas da edição.

A relação com Arthur, que deve se estreitar cada vez mais, é irrelevante. Chega até mesmo a expor como a artista não foi capaz de usar o benefício da "espiadinha", garantida para observar os reais comportamentos do crossfiteiro.

Se opta por esse caminho, ela deve arcar com as consequências, mas esse é o menor dos riscos. Em breve, também pode acabar percebendo como ficar longe poderá ser benéfico.

Frieza para Juliette

Legenda: Juliette foi uma das poucas que pareceu feliz com o retorno de Carla, mas não recebeu tanta atenção Foto: reprodução/Gshow

Enquanto isso, desde a noite de terça, as descobertas de Carla em relação aos aliados de Juliette aguçaram a curiosidade dos fãs do programa. Será que Diaz teria mesmo a capacidade de transformar a competição mostrando a verdadeira face dos aliados da paraibana? Esse era o questionamento.

Até agora, porém, só frustração. Enquanto se preocupa consigo mesma e com um relacionamento fadado ao esquecimento, Carla não cumpriu o papel básico do poder concedido a ela pelo público brasileiro. Se o fizer mais à frente, ganhará a simpatia, mas por não tê-lo feito perdeu a chance de se impulsionar na disputa. Pena.

Ainda que puxe Juliette pelos cantos e a faça "abrir os olhos", Carla não demonstrou interesse inicial em fortalecer a amizade. Enquanto isso, sejamos claros, a advogada parece trilhar caminho para seguir sempre sozinha no BBB 21.

Exposição de Gilberto

Legenda: Gilberto foi o que mais sentiu a volta, mas tem chances de retomar o caminho até a final Foto: reprodução/Gshow

Enquanto tudo é incerteza, a jogada certeira de Carla Diaz foi direcionada a Gilberto. Ainda que não seja o vilão do jogo, o pernambucano insiste nos caminhos equivocados e saiu do prumo ao perceber que a atriz se tornou o espelho das fracas alianças formadas por ele.

Gil acredita agora que é mais um dos cancelados, divertindo a todos nós nessa verdade infalível e, nesse sentido, podendo se refazer nas próximas semanas. Com a ficha caindo, a aposta provável é a de o economista voltar a ser tão divertido quanto antes, se aproximando até mesmo de quem já considerava eliminado.

Para mim, esse será o trunfo pensado por Carla, mas que funciona mais para quem assiste o programa. Se tudo corre bem, teremos estratégias elaboradas para fugir das repercussões do paredão falso. Enquanto isso, observamos aqui de fora, entre as risadas e raivas, como as relações sociais funcionam entre os seres humanos e se transformam a cada segundo.