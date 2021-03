Sarah afirma que deve excluir Juliette do grupo VIP caso seja líder no BBB 21

Sarah deve afastar Juliette ainda mais das alianças de jogo no BBB 21. Nesta quarta (10), em conversa com Caio e Rodolffo, a analista de marketing comentou que não pretende escolher a paraibana para o grupo VIP, caso vença a Prova do Líder na quinta (11).

Segundo ela, tudo seria uma questão de estratégia no confinamento. "Se eu não puxo para o VIP, meu deus...", imaginou, de início, durante a conversa com os dois aliados atualmente.

Caio, que já demonstrou sinais de enfraquecimento na confiança em Juliette, não perdeu tempo para reforçar a hipótese da brasiliense. "E ela não puxa você, viu?", afirmou ao questionar a ideia levantada pela advogada de fazer rodízio entre participantes que passaram mais tempo na Xepa.

"Eu tô fora desses rolês aí de rodízio, viu? Quero os meus comigo", completou o fazendeiro. Enquanto isso, Sarah apoiou o pensamento. "Eu também, que já estou pensando em jogo, quero conversar sobre jogo", disse ela.

Jogo da Discórdia

Além das dúvidas sobre o VIP, os três também falaram sobre o Jogo da Discórdia, que é realizado toda segunda-feira no programa.

Mais uma vez, Caio voltou a citar Juliette. "Eu no Jogo da Discórdia estou com uma vontade de dar uma cutucadinha na Juliette", especulou.

Entretanto, Sarah não foi tão favorável a essa questão. "Espera para ver o que vai acontecer ainda", observou.