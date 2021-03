BBB 21: Gilberto e Sarah falam mal de Juliette, e Carla Diaz reage: 'Gente, que pesado!'

A atriz Carla Diaz, que foi "eliminada" com 62,40% dos votos, na última terça-feira (9), no Paredão Falso no Big Brother Brasil (BBB) 21, viu e ouviu Gilberto e Sarah falando mal de Juliette durante a manhã desta quarta-feira (10), no Quatro do Líder, juntos com Caio e Rodolffo.

Na ocasião, Gilberto olhou para a televisão e comentou sobre a advogada e maquiadora: "Ela pode tá falando mal de mim ali". E Carla Diaz reagiu: "Gente, que feio isso".

Em seguida, Sarah opiniou sobre a paraibana. "Ela é bem inteligente, ela não é boba não. Ela tem aquele jeitinho dela, mas ela não é boba".

Logo após, Gilberto continuou alfinetando Juliette. "Ela me chamou de mentiroso na frente de todo mundo. Ela fica me dando rasteiras. Ao mesmo tempo que ela me acolhe, ela está se autopromovendo". Carla Diaz comentou: "Gente, que pesado!".