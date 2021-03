'Meu pódio não é fraco', dispara Juliette após Gil contar que a tirou de sua final do BBB 21

O clima entre Juliette e Gilberto ficou tenso no Big Brother Brasil (BBB) 21 nesta quarta-feira (10). O brother revelou que tirou a paraibana do pódio de sua final, trocando-a por Fiuk. Gil explicou o afastamento entre os dois e afirmou que não achava ser prioridade dela.

"Então, hoje estou no quarto e Fiuk em terceiro. Tranquilo. Tudo bem. Está vendo como isso acontece? Eu falei. Só que meu pódio não é frágil dessa forma. Antes de colocar alguém na sua frente, eu vou conversar com você. Meu pódio não é fraco, quando você sair do meu pódio vai ser por uma certeza e não por uma dúvida", disparou Juliette.

A relação entre os dois e Sarah, que ficaram conhecidos na redes sociais como "G3", está estremecida nos últimos dias. Sarah e Gilberto já criticaram as atitudes de Juliette diversas vezes em conversas com outros participantes.

Na madrugada desta quarta-feira (10), Gil criticou a amizade de Juliette com Viih Tube. "Ela se aproximou da Viih por causa de seguidores", disse o doutorando em economia, durante conversa no quarto do líder com Sarah, Caio e Rodolffo.

Carla Diaz reage a atitudes

Carla Diaz, "eliminada" no paredão falso nesta terça, assistiu Gil e Sarah falando de mal de Juliette e afirmou: "Gente, que pesado". A sister está em um quarto secreto com acesso a câmeras e áudio casa.

"Ela me chamou de mentiroso na frente de todo mundo. Ela fica me dando rasteiras. Ao mesmo tempo que ela me acolhe, ela está se autopromovendo", alfinetou Gil, na madrugada desta quarta-feira (10).

A atriz ainda utilizou o painel que tem fotos dos participantes e adjetivos para dar a eles, e colocou "falso" e "agente duplo" em Gilberto, e "inocente" em Juliette.