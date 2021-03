Gilberto troca Juliette por Fiuk para final no BBB 21

A união de Gilberto, Juliette e Sarah parece ter sido afetada nos últimos dias dentro do BBB21. Após o jogo da discórdia, na noite de segunda-feira (8), o doutorando em economia revelou a Fiuk que ele era uma das opções de pódio na final do reality, no lugar da advoga paraiabana.

Gilberto conversou com Fiuk na área externa da casa. O cantor estava triste por não ter sido citado no jogo da discórdia. "Depois de hoje eu tive mais certeza que meu pódio acabou de mudar, o meu pódio era eu, Ju e Sarah, mas hoje o meu pódio, se eu tivesse que escolher, era eu, Sarah e você", disse o pernambucano.





Fiuk ficou emocionado e os brothers se abraçaram. Minutos depois, Sarah se juntou aos dois e comentou a relação com o cantor. "A gente foi se aproximando aos pouquinho, eu e Fiuk, hoje eu vejo ele total lá comigo na final".

Em uma dinâmica do jogo da discórdia, realizada em fevereiro, Gilberto montou pódio da final e escolheu Sarah para ficar em segundo lugar e Juliette para ficar em terceiro lugar,

Arthur, Caio, Carla ou João? Vote em quem você quer ver saindo no Paredão falso