Festa no BBB 21 é marcada por crise de Camilla e Gilberto confrontando Carla; veja resumo

Na festa deste sábado (13) do Big Brother Brasil (BBB 21), as emoções afloraram e Camilla de Lucas teve uma crise de choro. A noite ainda foi marcada por conversa entre Carla Diaz e Gilberto sobre o que a participante observou quando esteve no Quarto Secreto.

Além disso, teve muita conversa sobre as votações na Casa.

Acerto de contas: Gil questiona Carla

Legenda: Gil confrontou a carla na festa desta madrugada Foto: Reprodução/Globoplay

Questionada por Gilberto sobre o que viu enquanto esteve no Quarto Secreto, Carla Diaz revelou uma situação na qual Arthur explicou a ele o porquê deu o anjo para Projota e não para ela.

"Eu não sei em que tom ele te falou. O tom que eu vi que vocês passaram pra outras pessoas foi muito grave", disse Carla.

O brother a indagou novamente. "Mas foi o tom que ele me passou. Conversamos eu, ele e Projota. Você viu essa conversa?", perguntou. Carla não respondeu ao questionamento e disse que “por isso que o que eu vi eu achei cruel, também porque rolou isso". Gil insistiu. "Estou perguntando: você viu a conversa entre eu, ele e Projota?".

Carla confirmou que sim, mas Gilberto não acreditou e a confrontou, dizendo que ela não pode ter visto tudo.

“Tudo não, porque são dez câmeras e você só tava com uma... Não sei”. Carla disse que não poderia dar mais detalhes, mas reafirmou que “viu tudo”.

Camilla tem crise

Legenda: Camila teve crise de choro Foto: Reprodução/Globoplay

Camilla de Lucas foi um dos destaques da festa que rolou na última madrugada no BBB 21. A influenciadora digital bebeu demais e acabou tendo uma crise de choro.

Na área externa da casa, ela começou a questionar por que havia sido selecionada para participar do programa, dando a entender que seria pelo potencial de se envolver em brigas com os demais participantes.

"Eu não aguento mais ver o lado bom de ninguém", afirmou. "Por que o Boninho [diretor de núcleo do programa] me escolheu? Eu preciso ser ruim."

Como a amiga estava aos gritos, ela foi retirada do local por João Luiz. "Chega de show, Camilla", avisou. "Acabou a festa para você."

Porém, o "surto" da participante continuou no quarto colorido. "Eu quero ser ruim", afirmou. "Deus, me deixa ser ruim, me deixa odiar todo mundo que é falso. Me deixa odiar todo mundo"

"Eu quero odiar, quero não gostar de ninguém", prosseguiu. "Eu só preciso de uma [pessoa para odiar]. As pessoas lá fora estão esperando que eu vou brigar com todo mundo."

Apostas e votos

Pocah também quis entender o motivo de ter sido vetada Rodolffo, excluindo-a da Prova do Líder da semana. Ele se justificou. "Talvez um dos motivos principais foi a proximidade que você tem com a Carla e o rolê que aconteceu na última semana", disse o cantor.

A festa inteira foi marcada por conversas como essa. Sarah já compartilhou com o líder a opinião sobre alguns brothers. "Tem um monte de gente na frente". Ela também comentou com quem prefere ir ao Paredão.

Do outro lado da casa, Pocah disse acreditar que seria indicada por Fiuk. Ela também ouviu sobre aliança com Projota, Carla e Arthur e desabafou sobre sua situação no jogo diante da situação:

"Os vetos que eu tive, que eu tomei, que era para eu enxergar como opções mesmo. Essa minha questão com o Gil... Eu achei que ia morrer real, porque, para mim, morreu".

Durante os diálogos, o líder confirmava as suspeitas da cantora carioca para Sarah. Ele afirmou que ela é sua primeira opção no momento.

Arthur também falou em trégua com Gilberto.

No Quarto Cordel, Caio contou os votos que iria receber e chutou que três já são certos. Viih Tube disse acreditar que o doutorando em Economia pode ser o mais votado da casa.

"Acho que ele (Projota) pode ir na Juliette, porque nem sempre eles se dão muito bem”, projetou a youtuber.

"Eu acho que podem ir duas pessoas que vai doer muito na gente. Para mim, a Juliette. E para você, a Pocah", complementou para Thaís.

O próximo paredão será definido na noite deste domingo (14).