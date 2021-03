Retorno de Carla Diaz movimenta BBB e Gilberto comenta: 'não adianta chegar com incógnitas'

O retorno de Carla Diaz ao BBB 21 movimentou o jogo no confinamento na tarde desta quinta-feira (11). No entanto, a conversa da sister com Gilberto repercutiu nas redes sociais, logo após a atriz denominar algumas conversas dos brothers como "cruéis" e o economista citar "incógnitas".

O momento aconteceu quando a "eliminada" no paredão falso o convocou para conversa. "Eu vi muita coisa que machuca, muita coisa cruel", começou a atriz. "De mim?", rebateu Gilberto. Entretanto, segundo Carla, a crítica seria direcionada a diversos participantes.

Em contrapartida, o pernambucano continuou reagindo mal sobre as questões. "A palavra crueldade pega muito pesado, na minha opinião. Não adianta chegar com incógnitas. Cruel é muito pesado", comentou ele. Carla continuou a negar a acusação: "não tô falando que foi você não. Você que está tomando para si".

A conversa pode estar relacionada aos comentários de Gil sobre a saída de Carla. Com o fim da edição de terça (9), ele chegou a conversar com Viih Tube e Thaís sobre as atitudes dela no jogo, afirmando que acreditava na possibilidade de a sister estar fazendo "média".

Nas redes sociais, Internautas apontaram o nervosismo com o resultado do quarto secreto. "Por que aceita entrar em um jogo para bancar o medroso em qualquer situação?", questionou um dos usuários do Twitter.

Conversa com Sarah e Caio

Enquanto Carla conversava com Gilberto, Sarah e Caio também se uniram aos dois próximo da piscina. A analista de marketing disse estar com medo de "puxar assunto" com a atriz, mas logo abriu o jogo em relação às especulações.

Legenda: Sarah também pediu desculpas pelos julgamentos feitos por conta do comportamento de Carla Diaz Foto: reprodução/Gshow

"Me desculpa por ter julgado, eu tava até com medo de falar com você", começou Sarah. "Antes eu não queria, mas agora eu quero conversar, se tiver alguma coisa para me falar...", completou.

A partir desse momento, Caio também resolveu se explicar sobre as questões. No entanto, no início, Carla resolveu pontuar opiniões. "Eu aprendi também que a gente tem que ser muito claro e objetivo, principalmente aqui, porque além de vida é um jogo", disse ao fazendeiro sem explanar o significado.