Jogo da Discórdia no BBB 21 faz brothers conversarem e Juliette descobre fofoca de Gilberto

O Jogo da Discórdia do BBB 21 na segunda-feira (15) aparentou tranquilidade durante exibição ao vivo do programa, no entanto, levou os brothers a discutirem durante a madrugada. Juliette, por exemplo, se mostrou decepcionada com Gilberto, enquanto Carla Diaz resolveu questionar Arthur sobre a força da aliança como casal no confinamento.

Leia mais Zoeira Brothers escolhem protagonistas, coadjuvantes e figurantes do BBB 21 em Jogo da Discórdia

Durante a brincadeira, os participantes do reality show precisaram definir quais os três protagonistas da 21ª edição, os coadjuvantes e os figurantes. Em meio às rodadas, três nomes se destacaram: Gilberto, Projota e Carla Diaz.

Juliette e Gilberto

E enquanto na casa as relações estremecem, foi justamente o nome de Gilberto que ganhou destaque nas redes sociais. Ao longo da madrugada, Juliette descobriu uma das conversas do pernambucano no confinamento e voltou a comentar sobre uma decepção com o antigo aliado. Na web, espectadores defenderam a paraibana.

No quarto com Camilla de Lucas, João Luiz e Carla Diaz, ela ouviu dos colegas um boato sobre a briga com Lumena, já eliminada da competição. Segundo os brothers, Gilberto teria contado que Juliette sentou propositalmente durante a confusão para mostrar vulnerabilidade.

"Minha gente, como a pessoa faz isso? Como a pessoa faz isso com uma pessoa que tá do lado? Por quê?", questionou, de início. Com tom de decepção, Juliette ainda justificou as ações de Gil. "Porque eu não tava com ele, concordando com ele, fazendo as coisas dele. Eu tenho que concordar com as coisas erradas que ele faz. Eu tenho que concordar porque se eu não concordar, sou eu".

Em resposta, Carla, que retornou do quarto secreto com foco em desavenças com Gilberto, disse acreditar que Juliette havia agido de forma correta perante o economista.

Vale lembrar que, ainda na noite de domingo, os dois tiveram conversa sobre o abalo na amizade. Na ocasião, Juliette falou a Gilberto sobre a surpresa e abriu possibilidade para votos entre os dois.

"Você foi desleal, eu acho. Comigo foi. A minha visão era essa, por isso que eu não queria que você fosse. Essa é a última coisa que eu vou fazer pensando assim. Vamos ser amigos lá fora, vamos ser amigos aqui dentro? Estou aberta. Eu só não quero ter esse vínculo afetivo maior do que eu por algo que não foi recíproco", explicitou na noite anterior.

Carla e Arthur mantém parceria?

Legenda: Carla e Arthur já se desentenderam diversas vezes após retorno da atriz pelo quarto secreto Foto: reprodução/Gshow

Se depender de Carla, os dois continuam juntos até os últimos momentos no programa. No entanto, logo após o fim do Jogo da Discórdia, a relação amorosa e de jogo pareceu desconexa.

O motivo, segundo Diaz, teria sido a conversa entre Arthur e Gilberto. Em resposta, o capixaba informou que teria tentado diálogo justamente por não saber quais informações Carla teria adquirido durante o paredão falso.

"Na minha frente ele falava uma coisa e pelas costas ele falava outra. E não só comigo, mas com outras pessoas que ele trata bem e pelas costas ele fala mal", comentou a atriz.

Ainda durante o momento, Carla perguntou ao "namorado" se ele manteria o acordo com Gilberto. Os dois haviam combinado que não trocariam votos até então, e Arthur respondeu que tudo estava mantido.

Além disso, Arthur reclamou das posições de Carla sobre o afastamento. "Eu preciso fazer meu jogo também, tirar o meu da reta ali", argumentou. "Desculpa, Arthur, atrapalhar o seu jogo. Você sabe que a próxima sou eu", rebateu a artista.