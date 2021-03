Fiuk revela no BBB 21 ter sido paquerado por ex-One Direction e fãs especulam Harry Styles; entenda

Fiuk voltou a ser um dos assuntos mais comentados do BBB 21 nesta terça-feira (16), mas dessa vez por algo além do jogo por R$ 1,5 milhão. Segundo o artista, um dos integrantes da ex-boyband britânica One Direction teria paquerado com ele anos atrás.

"Aconteceu muita coisa nessa festa. Não vou entregar, mas rolou uma xavecada comigo", iniciou durante conversa na piscina da casa ao lado de Pocah, Carla Diaz, Thaís e Camilla de Lucas. A festa em questão teria acontecido em 2014, durante passagem do grupo pelo Brasil.

"Pena que eu não gosto. Queria muito gostar. E aquele momento em que eu falo: 'por que eu não gosto? Que saco'. Queria dar um beijinho neles'. Não vou entregar nomes", brincou o artista ao relatar o fato de não sentir atração por homens.

Ainda durante a conversa, o cantor também revelou como ocorreu a paquera. "Eu tava passando e um deles me pegou pela mão e me girou com WOW", disse. No entanto, novamente, Fiuk preferiu não revelar o nome do responsável pela frase.

Não demorou para que os fãs do reality show começassem as especulações sobre o autor do "xaveco". Entre Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne e Niall Horan, muitos apontaram a voz de 'Watermelon Sugar' como o homem misterioso.

Sexualidade de Harry Styles

A associação ao nome de Styles, que foi quase imediata, possui embasamento. Isso porque o cantor britânico já relatou em diferentes entrevistas que possui uma sexualidade fluida.

Legenda: Harry tem sido destaque da cena musical desde o lançamento de seu último álbum, o 'Fine Line' Foto: divulgação

Em uma das primeiras vezes nas quais foi questionado sobre sexualidade, ainda em 2013, o artista relatou em entrevista concedida à British GQ que "com toda certeza" não se identificava como uma pessoa bissexual. Entretanto, deixou dúvidas ao dizer, já em 2014, o quanto estava em busca de um relacionamento e que o fato de ser com uma mulher "não era tão importante".

Em uma das mais recentes declarações do cantor, por exemplo, concedidas ao jornal The Guardian, ele defendeu o fato de possuir uma ambiguidade em relação à sexualidade.

"Não é como se eu tivesse uma resposta fixa e estivesse a protegendo, segurando. Não é o caso de: 'eu não estou falando para vocês porque eu não quero contar a vocês'", argumentou. "É tipo: quem se importa? Isso faz sentido?", complementou, além de ter declarado enxergar a sexualidade como algo divertido.

Harry Styles e o Grammy

O nome de Harry Styles, inclusive, voltou aos holofotes no último domingo (14), quando ele foi um dos responsáveis pela abertura da premiação do Grammy e ainda levou estatueta para casa.

Em dez anos de carreira, o artista faturou o prêmio de 'Melhor Performance Pop Solo', com a canção 'Watermelon Sugar', lançada ainda em 2020.

A música já foi até lembrada dentro da 21ª edição do Big Brother Brasil. Fiuk, que citou o xaveco, já demonstrou emoção ao entoar a letra, assim como o brother pernambucano Gilberto. Nos dois momentos, internautas brincaram com as lágrimas dos dois confinados.