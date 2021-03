Fiuk é o novo líder da semana do BBB 21; Rodolffo ganha R$ 20 mil

Fiuk foi confirmado como o novo líder do Big Brother Brasil (BBB) 21 na noite desta sexta-feira (12). O cantor foi o vencedor da prova de resistência em dupla com o Rodolffo, que decidiu deixar da liderança para o colega e ficar com R$ 20 mil.

Os brothers ficaram mais de 8 horas na prova do líder, que consistia em um revezamento de travessias segurando um aparelho gilete. Dinâmica começou no fim da quinta-feira (11) e se estendeu até a manhã desta sexta.

Público chegou a questionar a vitória da dupla nas redes sociais, apontando que Rodolffo havia quebrado uma regra. Tiago Leifert, no entanto, confirmou que a prova foi revisada e que não houve quebra de protocolos.

No programa ao vivo, o ator deu início ao seu reinado e formou seu grupo VIP. Ele escolheu Rodolffo, Caio, Sarah, Gil e Camilla de Lucas. Ficaram na xepa Carla, Thaís, João Luiz, Juliette, Viih Tube, Pocah, Arthur e Projota.

Como vai funcionar a formação de paredão

A formação do paredão desta semana será diferente, segundo o apresentador Tiago Leifert informou no programa ao vivo desta quinta. No próximo domingo (14), irão à berlinda os três mais votados da casa e a indicação do líder da semana.

Haverá prova Bate e Volta, que será jogada pelos três mais votados. Um se salva e o paredão da semana será triplo. O mais rejeitado pelo público sai na terça-feira (16).