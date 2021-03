Revisão da prova do líder no BBB 21 é solicitada pelo público nas redes sociais; confira motivo

Fiuk e Rodolffo foram os últimos a deixarem a prova do líder na manhã desta sexta (12) no BBB 21, mas os espectadores do programa questionaram a vitória dos dois nas redes sociais. Segundo parte do Twitter, onde o assunto relacionado à revisão da prova entrou para os assuntos mais comentados, Rodolffo teria derrubado objeto na disputa.

Pouco antes do início da prova, Tiago Leifert explicou como seria a dinâmica de resistência. De acordo com as regras, os participantes teriam que correr por uma passarela com scanners, além de seguir um cronômetro na tarefa. Em duplas, eles deviam trocar uma lâmina de barbear e confirmar o momento após apertar botão.

Entretanto, de acordo com Internautas, que divulgaram vídeos no Twitter, o cantor sertanejo derrubou o objeto que deveria ser entregue a Fiuk pouco depois do disparo do relógio. Veja:

Queria muito que o Fiuk ganhasse essa prova porque ele merece pra poder se mostrar no jogo. Mas o Rodolfo derrubou com o cronômetro rolando. Tem que ter revisão sim. #BBB21 REVISAO DA PROVA BBB pic.twitter.com/TiVUpuCUk2 — Ricardo Martins (@ri_kadinhoo) March 12, 2021

As dúvidas, no entanto, surgiram após análise da explicação de Leifert, feita durante o ao vivo na televisão. "Não cumprir a dinâmica dentro do tempo do cronômetro, derrubar durante a travessia ou cair na passarela são fatores eliminatórios", iniciou o apresentador.

No entanto, a informação repassada depois sobre o objeto não ficou exatamente clara. "Se cair fora da área de prova, fora de uma rodada, passa. Se você derrubar dentro da área de prova, dentro do scanner, com o tempo rolando, aí está fora", completou.

Debate sobre prova

Durante a realização da competição, Rodolffo não recebeu aviso de que seria eliminado. Inclusive, ele e o filho de Fábio Jr. foram os últimos a deixarem a área na manhã desta sexta. Os dois também comentaram sobre as estratégias para a liderança.

"Essa prova teve tantos erros... Rodolffo deixando a gilette cair, Fiuk apertando o botão sem a gilette, e ainda tem gente dizendo que a prova está ok", escreveu um dos usuários que comentaram o assunto.

A confirmação dos vencedores em provas do líder de resistência geralmente ocorre durante exibição do programa no dia seguinte. Até o momento, a Rede Globo não confirmou que haverá revisão da prova.