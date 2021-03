Fiuk deve ficar com liderança no BBB 21 e Arthur se preocupa: 'estou no paredão'

Fiuk e Rodolffo venceram juntos a nova Prova do Líder do BBB 21, que se iniciou na noite de quinta (11) e terminou no início da manhã desta sexta (12), mas as especulações para definir quem seguirá realmente na liderança já começaram a ser discutidas pelos participantes do programa.

Após deixarem a área de prova, os dois conversaram na cozinha sobre a questão. Entre previsões de quanto tempo teria durado a disputa, Fiuk deixou claro que gostaria de conversar abertamente com Rodolffo para ficar com o título de líder da semana.

"Se não for os dois, queria muito que você tivesse a generosidade,velho", disse Fiuk. Os dois ainda não sabem que um deles ficará com o colar de líder e o outro recebe R$ 20 mil como prêmio.

Questionado sobre o assunto, Rodolffo confirmou que Fiuk será agraciado com a posição no jogo. "Você lembra que a gente trocou ideia da festa lá, né?", comentou.

Fiuk vibrou com a ideia e relembrou a vantagem deixada ao sertanejo por conta do paredão falso. "Graças a Deus você está imune também", completou.

Medo do paredão

Com a pré-definição do líder, outros brothers já começaram a imaginar como deve ficar a formação do paredão no próximo domingo. Pocah, Arthur, Projota, Camilla de Lucas e Carla Diaz conversaram sobre o assunto ainda durante o início da manhã.

Legenda: Segundo Arthur, ele deve ser o nome indicado por Fiuk ao paredão Foto: reprodução/Gshow

"Eu perdi, estou no paredão mais uma vez", afirmou Arthur receoso. No entanto, o instrutor de crossfit já está preparado para montar estratégia. "Se eu ganho o anjo, vai para o Monstro e para a Xepa! Vou fazer o que ninguém nunca fez, saio terça-feira feliz", relatou a Projota.

Prova de resistência

Durante a prova de quinta (11), os participantes do reality show precisavam cruzar uma passarela, revezando para entregar um aparelho de barbear nas mãos da dupla que haviam escolhido.

Entre as regras, estavam fatores como a necessidade de cumprir a prova na dinâmica estabelecida, não poderia derrubar o aparelho de barbear durante a travessia e não deveria cair na passarela.

Os primeiros a deixarem a competição foram Gilberto e Sarah, seguidos por Juliette e Carla. Em total de seis horas de prova, Viih Tube e Thaís não conseguiram completar a rodada a tempo, se tornando a terceira dupla a abandonar a disputa. Enquanto isso, por volta de 7h20, Camilla de Lucas e João Luiz também foram eliminados.