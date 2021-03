Prova do Líder da semana no BBB 21 é de resistência; entenda a dinâmica e saiba como será o paredão

A Prova do Líder desta quinta-feira (11) no Big Brother Brasil (BBB) 21 é de resistência. Dinâmica patrocinada pela marca Gilette é feita em duplas e consiste em um revezamento de pares segurando um aparelho de gilete e realizando uma travessia com tempo cronometrado.

A dupla que resistir mais tempo leva a liderança da semana. Os dois vencedores ou vencedoras terão de decidir quem será o líder e quem ficará com R$ 20 mil.

Caio não participa da prova devido à lesão na perna e Pocah foi vetada pelo líder anterior, Rodolffo. O brother inclusive, ganhou imunidade por mais uma semana, conforme anunciou Tiago Leifert, em virtude dos acontecimentos do paredão falso.

Pares são formados por Viih Tube e Thaís, Carla Diaz e Juliette, Sarah e Gilberto, João Luiz e Camilla de Lucas, Rodolffo e Fiuk, e Arthur e Projota.

Como funciona a Prova do Líder

Cada integrante da dupla ficará em um lado do campo de prova. Quando o cronômetro disparar, quem estiver segurando a gilete na mão atravessa a plataforma e entrega para o seu par, que deve percorre o caminho de volta e apertar um botão para confirmar a chegada.

Como vai funcionar a formação de paredão

A formação do paredão desta semana será diferente, segundo o apresentador Tiago Leifert informou no programa ao vivo desta quinta. No próximo domingo (14), irão à berlinda os três mais votados da casa e a indicação do líder da semana.

Haverá prova Bate e Volta, que será jogada pelos três mais votados. Um se salva e o paredão da semana será triplo. O mais rejeitado pelo público sai na terça-feira (16).