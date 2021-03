Fiuk e Rodolffo ganham prova do líder e mais R$ 20 mil no BBB 21

Após oito horas de prova de resistência, os participantes Fiuk e Rodolffo venceram a disputa na manhã desta sexta-feira (12). Os ganhadores ainda vão decidir por quem fica com o reinado e o prêmio de R$ 20 mil. Em segundo lugar na dinâmica ficaram Arthur e Projota.

Os primeiros a deixar a competição foram Gilberto e Sarah, seguido por Juliette e Carla. Com cerca de seis horas de prova, Viih Tube e Thaís não conseguiram completar a rodada a tempo, sendo a terceira dupla a deixar a disputa. Por volta de 7h20, Camilla de Luca e João LuizC deixaram a área da prova.

Na prova de resistência cada integrante da dupla ficava em um lado da área de prova. Quando o cronômetro disparava, o brother que está com um aparelho de barbear na mão, atravessava até o par e lhe entregava o objeto.





Depois, segurando o objeto, o segundo participante da dupla atravessava a área de prova e apertar o botão vermelho no tempo estipulado pelo cronômetro. Não cumprir a dinâmica no tempo programado, derrubar o aparelho de barbear durante a travessia ou cair na passarela foram os fatores eliminatórios.

Antes dos brothers escolherem as duplas, Rodolffo escolheu vetar Pocah da Prova do Líder. Já o participante Caio foi informado haver uma recomendação médica para ele não participar da disputa. Em contrapartida, ele indicou um confinado que não podia ser vetado da dinâmica — a escolha foi Projota.

Conversas sobre paredão durante prova

Legenda: Caio e Pocah não participaram da prova e ficaram conversando sobre o jogo Foto: Reprodução/TV Globo

Fora da prova, Caio e Pocah passaram um tempo conversando sobre alguns confinados enquanto assistiam à disputa. O goiano contou o que pensa sobre Juliette: "Estou tendo muita treta com a Juliette. Sinto que é tudo muito montado, que é tudo muito de caso pensado. Fiquei muito decepcionado”. Eles continuam o papo e citam Camilla de Lucas e Sarah.

Alguns participantes disseram que estão com medo de ir para a paredão. Em um papo entre Arthur e Thaís, a cirurgiã-dentista falou: "Está quase chegando a minha hora". Depois da declaração da goiana, o instrutor de crossfit avaliou o jogo: "Tudo mudou. Agora, com a volta da Carla (Diaz) tem muita coisa para acontecer ainda".

O paredão também foi assunto entre Rodolffo e Camilla de Lucas durante a prova do líder. Apesar de estar imune mais uma semana por conta do Paredão falso, o cantor revelou: "Todo mundo falando que estou na mira de todo mundo. Tem graça demais".

Durante a dinâmica, Sarah apontou para Juliette que a formação de dupla deveria ser diferente. A consultora de marketing digital fez a prova com Gilberto, e a advogada com Carla Diaz. "A gente não pensou rápido. Devia ter feito a prova eu e Rodolffo e você com Gil (Gilberto)", afirmou a brasiliense. A paraibana, por sua vez, declarou: "Já aconteceu isso outras vezes... Eu esperei até o último momento. Eu sempre fico assim, por último. Na outra foi do mesmo jeito".