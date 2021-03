Fábio Jr. e Cleo falam sobre Fiuk no BBB 21, mas divergem sobre o que diriam a cantor no reality

Fábio Jr. e Cleo, pai e irmã de Fiuk, respectivamente, continuam unidos no apoio ao cantor no BBB 21. Entrevistados pela revista Quem sobre a participação dele no reality, os dois divergiram: Fábio pediria ao filho para vir para casa, enquanto Cleo afirmaria ao irmão para seguir até a final do programa.

“Se eu pudesse falar com ele por um minuto, o que diria? Falaria: ‘Vamos para casa, filho?’”, contou Fábio Jr ao também lembrar que o filho é o único dos cinco que vive com ele até hoje.

Legenda: Cleo e Fiuk compartilham laços de irmandade por conta do pai, Fábio Jr. Foto: reprodução/Instagram

Ainda em resposta à Quem, o cantor explicou ter dado dicas ao jovem antes do confinamento. “O que eu tinha para falar, falei antes dele ir: ‘seja você mesmo, você é um cara de bom coração e boa índole’”, relatou.

Segundo opai do artista, o prêmio não é o mais importante nesse momento. "A questão não é se vai ganhar ou não. As dores vão acontecer, os amores vão acontecer. O melhor caminho é ser você", disse.

Enquanto isso, Cleo, irmã de Fiuk apenas pelo lado paterno, pensa diferente. "Não falaria para ele voltar para casa. Ia mandar ele ir até a final", comentou.

Foto: reprodução/Twitter

No Twitter, ela é, inclusive, umas das responsáveis por fazer mutirões durante as provas que envolvem o artista no reality show. Recentemente, logo após Fiuk vencer a prova do líder de quinta (11), ela falou sobre o assunto.

"Tenho fé que o filézim de bôrbo vai ganhar. Mas irmão por favor põe o povo certo no Vip com você? Brigada", escreveu em publicação na rede social.