Projota fala sobre paladar e Ana Maria Braga brinca no 'Mais Você': 'arroz você come, né?'

A presença de Projota no Mais Você na manhã desta quarta-feira (17) foi repleta de memes ao lado de Ana Maria Braga. Eliminado do BBB 21 na noite de terça (16) com 91,89% dos votos, o rapper falou sobre a amizade com Arthur, os erros no jogo e sobre as brincadeiras relacionadas ao paladar que circularam na Internet.

"Arroz você come, né? Quer aprender a fazer arroz?, brincou a apresentada logo no início do programa. O assunto foi um dos mais comentados durante a passagem do brother no reality show. Além de ter contado não gostar de estrogonofe e lasanha, Projota comentou que não sabia fazer arroz.

"A minha restrição tem mais a ver com o paladar. Sempre comi as coisas mais simples. Então, muita coisa que não conhecia, e quando fui conhecer já não gostei", explicou ele em relação ao assunto.

Jogo no BBB 21

No entanto, esse não foi o único assunto com o músico na entrevista. Ao falar sobre as estratégias de jogo, Projota citou a indisposição com Fiuk no confinamento ao longo dos últimos dias. O filho de Fábio Jr. foi o responsável por indicá-lo ao paredão no último domingo (14).

Agora, fora da "casa mais vigiada do Brasil", ele disse que se arrependeu da promessa de fazer campanha contra Fiuk fora do programa. "Não vai ser assim, de forma alguma. Eu já tinha me arrependido, ele me procurou, me abraçou, e quando a gente começa a ouvir as músicas ali antes do paredão", justificou.

Além disso, o artista falou sobre a surpresa pela eliminação expressiva. Segundo Projota, a análise de dentro do jogo, muitas vezes, pode ser equivocada, o que levou os participantes a caminhos divergentes durante as semanas.

"Ao longo desses paredões, sempre era o meu grupo que estava ali em cheque. Dentro daquelas características, a gente conseguia pensar, mas não tinha como ter certeza de nada", opinou ao citar as saídas de Nego Di, Karol Conká e Lumena.

Mesmo com as críticas recebidas, Projota afirmou ter gostado da experiência de participar da competição. "Não teria como fazer diferente, já estava escrito para fazer assim. Acho que a gente só aprende errando e, se eu não viesse, talvez eu nunca aprendesse da forma que foi lá dentro", reiterou.