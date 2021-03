Arthur avalia jogo depois da eliminação de Projota do BBB 21: 'sou o próximo'

Logo após a eliminação de Projota do Big Brother Brasil (BBB) 21, na terça-feira (16), Arthur foi para o quarto colorido junto a Carla Diaz e Camilla de Lucas e refletiu sobre o jogo. Na ocasião, o instrutor de crossfit avaliou: "sou o próximo".

Em seguida, a atriz pede que ele não pense no assunto: "só acho que você tem que relaxar mais. Aqui não é só jogo". E o brother responde: "quando você vê todo mundo que começou jogando com você, vai indo embora, não tem como relaxar, não".

Top 5

O rapper foi o sexto eliminado da 21ª edição do BBB, com 91,89% dos votos, como apontou a enquete realizada pelo Diário do Nordeste. A porcentagem o colocou no Top 5 dos participantes que disputaram paredões triplos e tiveram as maiores rejeições do público.