Projota aponta Arthur como próximo eliminado no BBB 21

No Bate-Papo BBB, após ser eliminado, Projota fez uma análise sobre como será os próximos passos de alguns dos participantes. Ao ser questionado pela apresentadora Ana Clara, o rapper opinou quem acredita que será o próximo a deixar a casa mais vigiada do Brasil. "Pelo o que estou entendendo, é o Arthur".

Projota ainda disse com quem Arthur deve encarar o paredão. "Porque acho que o Paredão da próxima semana deve ter o Arthur, Gil (Gilberto) e aí a dinâmica do jogo vai fazer os outros... Mas acho que eles não escapam do Paredão".

Nomeada pelo próprio rapper como uma "amizade improvável", Projota comentou a relação com o instrutor de crossfit. "A gente ficou bem amigo mesmo. Ali dentro, você precisa de alguém. E a gente era esse alguém um para o outro até a minha saída", analisou o rapper, comentando ainda o episódio em que Arthur deu o colar do Anjo para ele e não para Carla Diaz, affair do capixaba na casa.

"Essa questão entre eu e a Carla, eu falei em algum momento lá quando alguém falou do Anjo... 'Gente 'pera' um pouco, é uma pessoa que ele está conhecendo aqui, ele já me conhecia mais do que ela. Parceiro mesmo'", comentou Projota.

Eliminado com 91,89%

O rapper Projota foi o 6º eliminado do BBB 21 com 91,89% dos votos nesta terça-feira (16). O brother sai com alto índice de rejeição, assim como aconteceu com seus aliados já eliminados do reality.

Na saída do programa, Tiago Leifert perguntou ao rapper se ele fazia ideia do motivo da sua eliminação. "Não tenho nada para dizer, na real, porque, se em 51 dias eu não tiver dito ou vivido algo que tenha marcado algo de bom em vocês, nada que eu diga agora é capaz de fazer isso", disse Projota.