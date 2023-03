Ex de Projota desabafou sobre desrespeito antes de confirmar separação

Antes de anunciar que estava separada de Projeta, a influenciadora digital Tamy Contro fez um desabafo sobre desrespeito no Twitter, no dia 28 de março.

“Não seja tão compreensiva a ponto de ignorar o fato de que você está sendo desrespeitada”, escreveu ela na rede social. No mesmo dia, também compartilhou no Twitter uma mensagem de outro usuário da rede, que falava sobre aguentar desaforos: “Quem diria que viver a vida inteira aguentando desaforo e pisando em ovos para não ser punida poderia me transformar numa pessoa que sente culpa quando impõe o mínimo limite ou quando não está a fim de acolher demandas alheias”.

No início do mês de março, Tamy fez outra postagem, dessa vez falando de pessoas tóxicas: “Sua tarefa não é curar pessoas tóxicas e sim curar o que em você te conecta a elas”.

Indireta?

Na quarta-feira (28), Projota também fez uma postagem no Twitter. "Sempre amei demais minha liberdade, mas não tanto quanto amo você”, escreveu ele na legenda de uma imagem.

Na biografia da rede social, ele ainda se descreve como rapper, pai da Marieva e marido de Tamy Contro.

Tamy está grávida do 2º filho com o cantor, Otto. Eles já são pais de Marieva, de 3 anos.