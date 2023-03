Filha de Leandro explica por que tio, Leonardo, não foi convidado para casamento

Lyandra Costa, filha do falecido cantor sertanejo Leandro, publicou registros nas redes sociais sobre o seu casamento com Lucas Santos, que aconteceu na noite dessa terça-feira (28). Nos vídeos, a influenciadora digital e médica explicou a ausência do tio, Leonardo, e de seus primos, como Pedro Leonardo, João Guilherme e Zé Felipe na cerimônia.

"Nós não havíamos planejado nada. Nós estávamos sentindo no coração que Deus queria isso da gente. Esse mês estou estudando muito e é um tempo que estou em Goiânia. E aí, pensamos: 'por que não fazer agora? Vamos pegar uma tarde para gente realizar esse desejo nosso'. Pegamos esse dia separado por Deus, fizemos uma cerimônia. Foi lindo", iniciou Lyandra.

Ao ser questionada sobre os convidados, ela afirmou que a celebração foi bastante intimista. "Foi uma cerimônia muito pequena, com 20 pessoas. Nossos pastores, nossos irmãos, nossos pais e nosso filho. Não convidamos ninguém, tios, ninguém... Senão, ia perder um pouco do sentido. Fizemos numa terça, no meio da semana, não foi festa", completou.

A médica ainda revelou que suas avós foram convidadas, mas não puderam ir, e que não contou do casamento para nenhuma amiga.

"Queria deixar concretizar para depois falar. Porque Deus falou para eu não falar pra ninguém. Foi muito especial", completou.