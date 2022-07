Leonardo ganha aniversário da família e um dos filhos não é convidado

O cantor Leonardo fez aniversário de 59 anos, na segunda-feira (25), e ganhou uma comemoração na fazenda Talismã, em Goiás. A influenciadora digital Virgínia, esposa de Zé Felipe e nora de Leonardo, mostrou nos Stories parte da comemoração e a hora dos parabéns.

No entanto, Thais Gebelein, esposa do cantor Pedro Leonardo, um dos filhos de Leonardo, contou que a família dela não sabia que o evento iria acontecer.

“A gente não foi pra fazenda. A gente não sabia que iria ter a comemoração”, revelou nos Stories, ao ser questionada por seguidores. “Mas também estamos aqui no interior de São Paulo. É longe".

"Desejamos tudo de melhor para o Leo. Eu já postei mais cedo. É uma alegria sempre estar do lado dele. Está tudo bem, está tudo em paz. A gente deseja, mesmo de longe, todas as energias positivas, todas as bênçãos desse mundo, muita saúde pra ele ficar aqui com a gente muitos e muitos anos e a gente ter sempre a oportunidade de sorrir ao lado dele”, acrescentou.

Comemoração

Também nos Stories, Poliana Rocha, esposa de Leonardo, contou que estava muito feliz porque Leonardo tinha levado a mãe dela e a mãe dele para a comemoração.

Leonardo é pai de seis filhos: Monyque Costa, Pedro Leonardo, Zé Felipe, Matheus Vargas, Jéssica Costa e João Guilherme.