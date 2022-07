Junior Vianna cai no palco durante show na Paraíba; assista

O cantor cearense Junior Vianna protagonizou uma cena cômica durante show na cidade de Imaculada (PB), na madrugada de sábado (26). Na entrada do show, ele caiu no palco. Para levantar, o forrozeiro contou com ajuda de um produtor.

O show foi transmitido pelo YouTube e o trecho da queda ganhou repercussão nas principais redes sociais em perfis ligados ao forró e humor.

Veja queda de Junior Vianna

Ao levantar, o cantor cearense sorri e diz: "Quem cai levanta, né não?". Em seguida, ele segue com o show.

Natural de Iracema (CE), Junior Vianna é conhecido na música pelo forró voltado ao Interior. Nas letras cantadas pelo forrozeiro, estrofes voltadas para o público das vaquejadas.